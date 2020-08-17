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    Главная / Торги / Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)

    Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008864Дата и время окончания срока приема заявок Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0158-20

    Наименование закупки

    Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№4_Проектная_документация.part1.rar

    Приложение_№4_Проектная_документация.part2.rar

    Извещение_№_02-0158-20_(07.08.2020).rtf

    Изменения_в_документации_(07.08.2020).docx

    Документация_№_02-0158-20_(07.08.2020)_с_изм..rar

    Протокол_подведения_итогов_№_02-0158-20_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-82

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 11:00 GMT +317.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008864Дата и время окончания срока приема заявок Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 11:0017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008864Дата и время вскрытия заявок Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 13:0031.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008864Подведение итогов не позднее Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008864Подведение итогов не позднее Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)

    Начальная цена

    16 172 573 243,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723519/name/5f4ce34893ebf6.76499923

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство эксплуатационных скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского НГКМ. Первый этап (43 скважины)"

    Кол-во:

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