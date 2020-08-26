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    Главная / Торги / Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009395712

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    261/2020, 260/2020

    Наименование закупки

    Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_МИ_с_изменениями_№_1.rar

    Протокол_№_60-2020_от_10.09.2020_ТК_ВОЗ_(вопрос_2.4)_во_время_COVID-19.rar

    Протокол_№_60-2020_от_10.09.2020_ТК_ВОЗ_(вопрос_2.4)_во_время_COVID-19.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 11:00 GMT +326.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2020 17:0016.10.2020 17:0016.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395712Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.202016.10.2020 17:0016.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395712Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам Allweiler во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    3 027 931,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735243/name/5f644b96a63f71.80971331

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Составной вал (поз. 125) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шарнирный палец (поз. 301) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка шарнирная (поз. 302) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Втулка для шарнирного пальца (поз. 303) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Вал шарнира (поз. 307) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шарнирная манжета (поз. 308) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Шарнирная гильза (поз. 304) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Хомут шарнира (поз. 306) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Ротор (поз. 401) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Статор Allweiler (поз. 402) для насоса Allweiler AEB 1E 2700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Составной вал (поз. 125) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шарнирный палец (поз. 301) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Втулка для шарнирного пальца (поз. 303) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Шарнирная гильза (поз. 304) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Хомут шарнира (поз. 306) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Вал шарнира (поз. 307) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шарнирная манжета (поз. 308) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Рабочий вал (ротор поз. 401) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Проточный корпус насоса (статор поз. 402) для насоса Allweiler AEB 1E 50"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 11:00 GMT +326.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2020 17:0016.10.2020 17:0016.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395712Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.202016.10.2020 17:0016.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395712Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам Д, К, ФГ и СД во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    712 091,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735252/name/5f644c9236e925.36736648

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал к насосу 1Д1600-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Колесо рабочее 1Д1600/90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Колесо рабочее Н01.3.016.01.021 КМ 100-65-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Колесо рабочее Н01.2.629.01.021 КМ 100-80-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Колесо рабочее ФГ 216/24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Колесо рабочее Н 17.100.08 СД 250/22.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Колесо рабочее Д630/90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Колесо рабочее насоса К 100-65-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ротор в сборе Н 06.18.30.00 СБ Д"

    Кол-во: 1

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