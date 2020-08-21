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Номер извещения
ГП008702
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер №2020/53 на приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования в 3 квартале 2020 года
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 07:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343 доб.253-41-43
Факс
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Адрес электронной почты
kuksav@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукса Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 16:00 GMT +321.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008702Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008702Дата и время вскрытия заявок Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 21:0003.09.2020 21:0003.09.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008702Подведение итогов не позднее Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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