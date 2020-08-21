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    Главная / Торги / Тендер №2020/53 на приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования в 3 квартале 2020 года

    Тендер №2020/53 на приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования в 3 квартале 2020 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008702Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020/53

    Наименование закупки

    Тендер №2020/53 на приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования в 3 квартале 2020 года

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 07:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008702_second_parts_protocol.rtf

    ТД_№2020-53.doc

    Приложение_№1.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    343 доб.253-41-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuksav@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукса Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 16:00 GMT +321.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008702Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008702Дата и время вскрытия заявок Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2020 21:0003.09.2020 21:0003.09.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008702Подведение итогов не позднее Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 21:0003.09.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008702Подведение итогов не позднее Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудованияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение расширенной гарантии CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724851/name/5f4f497d562fc6.99322734

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "расширенная гарантия CISCO (SMARTNET) для сетевого оборудования"

    Кол-во: 1

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