Определение исполнителя для оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет и услуг по организации точек VPN

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009388029 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-11/2020/КФ Наименование закупки Определение исполнителя для оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет и услуг по организации точек VPN Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3842 36-93-11 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты Kemerovo.zakupki@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Гостева Елена Евгеньевна Место рассмотрения предложений г. Кемерово Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru