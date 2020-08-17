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Номер извещения
ГП008698
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатель 1ВАО-560LA-4У2,5, согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 04:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-84
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
yanykinaea@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Яныкина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатель 1ВАО-560LA-4У2,5, согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 12:30 GMT +317.08.2020 12:3017.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008698Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатель 1ВАО-560LA-4У2,5, согласно ТЗ.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 12:0030.09.2020 12:0030.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008698Подведение итогов не позднее Электродвигатель 1ВАО-560LA-4У2,5, согласно ТЗ.Междуреченск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатель 1ВАО-560LA-4У2,5, согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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