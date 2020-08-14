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Номер извещения
ГП008697
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (нижняя часть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 23:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2147
Факс
Адрес электронной почты
Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (нижняя часть)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008697Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (нижняя часть)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 09:0014.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008697Дата и время вскрытия заявок Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (нижняя часть)Колпино
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008697Подведение итогов не позднее Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (нижняя часть)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка модельного комплекта Коробка клапана автоматического затвора (нижняя часть)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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