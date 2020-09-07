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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №71 Тройник
Начальная цена
1256644.2
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №72 КИПиА
Начальная цена
6161036.4
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №73 Электрооборудование
Начальная цена
10083477.6
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №74 Средства индивидуальной защиты
Начальная цена
1120584.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №75 Спецодежда (п. Новозаполярный)
Начальная цена
256258.8
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №76 Спецодежда (п. Ямбург)
Начальная цена
5764166.4
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №77 Вспомогательные материалы
Начальная цена
8053281.54
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №78 Лом черных металлов пакетированный
Начальная цена
2793668.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №79 Технологическое оборудование
Начальная цена
10249628.59
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
В соответствии с извещением
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, п. Ямбург
Номер извещения
ГП008730
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №80 ЗРА
Начальная цена
14813604.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 21:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 18:00
Дата и время проведения
09.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стовба Алексей Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 6-69-43 доб. 966530
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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