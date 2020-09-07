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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 18:0007.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008730Дата и время окончания срока приема заявок Лот №71 ТройникМоскваПечать
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    Лот 9
    Лот 10

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №71 Тройник

    Начальная цена

    1256644.2

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №72 КИПиА

    Начальная цена

    6161036.4

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №73 Электрооборудование

    Начальная цена

    10083477.6

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №74 Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    1120584.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №75 Спецодежда (п. Новозаполярный)

    Начальная цена

    256258.8

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №76 Спецодежда (п. Ямбург)

    Начальная цена

    5764166.4

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №77 Вспомогательные материалы

    Начальная цена

    8053281.54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №78 Лом черных металлов пакетированный

    Начальная цена

    2793668.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №79 Технологическое оборудование

    Начальная цена

    10249628.59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    В соответствии с извещением

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: МТР (71-80 лот). Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, п. Ямбург

    Номер извещения

    ГП008730

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №80 ЗРА

    Начальная цена

    14813604.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 21:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    09.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_к_извещению.xls

    ИС_3_(аукцион_на_повышение)_(002).doc

    ГП008730.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стовба Алексей Юрьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 6-69-43 доб. 966530

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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