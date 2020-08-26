Лот 1

Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базОказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных баз