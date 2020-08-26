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Номер извещения
ГП008696
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
883/05.08.20/КО/Э Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных баз
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
06.08.2020 20:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базОказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных баз
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 15:30 GMT +326.08.2020 15:3026.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008696Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базОказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 15:3026.08.2020 15:3026.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008696Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базОказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базСалават
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 15:3025.09.2020 15:3025.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008696Подведение итогов не позднее Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базОказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базСалават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 15:3025.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008696Подведение итогов не позднее Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базОказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных базОказание услуг по передаче лицензий антивирусного ПО для СА и АСУ ТП на базе оборудования Yokogawa и сертификатов на предоставление обновлений протестироанных на совместимость антивирусных баз
Начальная цена
8 255 860,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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