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Номер извещения
ГП008695
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
882/05.08.20/КО/Э Выполнение работ по модернизации лабораторно-информационной системы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
06.08.2020 19:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по модернизации лабораторно-информационной системы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 15:30 GMT +326.08.2020 15:3026.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008695Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации лабораторно-информационной системыСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 15:3026.08.2020 15:3026.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008695Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по модернизации лабораторно-информационной системыСалават
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 15:3025.09.2020 15:3025.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008695Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации лабораторно-информационной системыСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации лабораторно-информационной системы
Начальная цена
6 485 923,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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