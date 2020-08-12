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Номер извещения
ГП008694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика на оказание услуг по оформлению, комплектованию и сдаче исполнительной документации на выполненные объемы работ на ГП-1 Медвежьего НГКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 19:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
y.musatov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусатов Ярослав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика на оказание услуг по оформлению, комплектованию и сдаче исполнительной документации на выполненные объемы работ на ГП-1 Медвежьего НГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 15:00 GMT +312.08.2020 15:0012.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008694Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика на оказание услуг по оформлению, комплектованию и сдаче исполнительной документации на выполненные объемы работ на ГП-1 Медвежьего НГКМ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 16:0012.08.2020 16:0012.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008694Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика на оказание услуг по оформлению, комплектованию и сдаче исполнительной документации на выполненные объемы работ на ГП-1 Медвежьего НГКМ.Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 15:0019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008694Подведение итогов не позднее Выбор поставщика на оказание услуг по оформлению, комплектованию и сдаче исполнительной документации на выполненные объемы работ на ГП-1 Медвежьего НГКМ.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008694Подведение итогов не позднее Выбор поставщика на оказание услуг по оформлению, комплектованию и сдаче исполнительной документации на выполненные объемы работ на ГП-1 Медвежьего НГКМ.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика на оказание услуг по оформлению, комплектованию и сдаче исполнительной документации на выполненные объемы работ на ГП-1 Медвежьего НГКМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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