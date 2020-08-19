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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание охранных услуг

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание охранных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385515Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услугВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009385515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание охранных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.08.2020 18:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_документации_форма_декларации_соответствия_требованиям_к_участникам.doc

    Проект_договора_1879_-изм._13.08.2020.docx

    Информационная_карта_актуальная_1879_изм_13.08.2020.docx

    Протокол_изменение_документации_1879_от_13.08.2020.docx

    Приложение_5_к_документации_Реквизиты.docx

    Ценовое_предложение_1879.docx

    Форма_2_-_Предложение_участника_в_отношении_продукции_(без_эквивалента)_1879.doc

    Форма_1_-_Требования_заказчика_к_продукции_(без_эквивалента)_1879.doc

    Приложение_6_к_документации_о_приоритете_товаров.doc

    Приложение_4_к_документации_форма_согласия_на_обработку_данных.doc

    Приложени_3_к_документации_форма_декларации_по_интел.собств.doc

    Извещение_Запрос_котировок.docx

    Документация_Запрос_котировок_с_изм._от_05.03.2020.doc

    Протокол_рассмотрения_-_1879ОЗЦэ.pdf

    Протокол_открытия_доступа_-_1879ОЗЦэ.pdf

    Протокол_об_итогах_-_1879ОЗЦэ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
    Все закупки и тендеры Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде

    Юридический адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Почтовый адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Контактный телефон

    816222-11-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npkspp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шленский Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание охранных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385515Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услугВеликий Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009385515Дата и время вскрытия заявок Оказание охранных услугВеликий Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385515Подведение итогов не позднее Оказание охранных услугВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание охранных услуг

    Начальная цена

    8 640 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    43 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    43 200,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК СПП
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717050/name/5f3e446477e481.73917302

    20.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717048/name/5f3e446080d768.26656020

    20.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717052/name/5f3e4467c7cab8.63903214

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 36.00000

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