www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009385515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание охранных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 18:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Почтовый адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Контактный телефон
816222-11-84
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npkspp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шленский Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание охранных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385515Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услугВеликий Новгород
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009385515Дата и время вскрытия заявок Оказание охранных услугВеликий Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг
Начальная цена
8 640 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
43 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК СПП
Все закупки и тендеры АО НПК СПП
Адрес местонахождения
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 36.00000
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