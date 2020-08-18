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Номер извещения
32009385517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 18:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
Почтовый адрес
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
Контактный телефон
+7 495 573-70-67
Факс
Адрес электронной почты
svv@laspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Виктория Владимировна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗовХимки
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009385517Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗовХимки
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385517Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗовХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗов
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛАВОЧКИНА
Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА
Адрес местонахождения
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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