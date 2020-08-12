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Номер извещения
ГП008692
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Офисная мебель
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-13-72
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Холманских Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Офисная мебель
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 11:00 GMT +312.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008692Дата и время окончания срока приема заявок Офисная мебельЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 11:0012.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008692Дата и время вскрытия заявок Офисная мебельЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Офисная мебель
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 27
Кол-во: 26
Кол-во: 164
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