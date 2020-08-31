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Номер извещения
ГП008688
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить СМР по объекту «Строительство установки водоподготовки на Царичанском+Филатовском месторождении» на 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3532 91-37-53 доб. 2351
Адрес электронной почты
orb_tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирющенко Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения заявок
г. Оренбург
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«Строительство установки водоподготовки на Царичанском+Филатовском месторождении».
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 12:30 GMT +331.08.2020 12:3031.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008688Дата и время окончания срока приема заявок «Строительство установки водоподготовки на Царичанском+Филатовском месторождении».г. Оренбург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
«Строительство установки водоподготовки на Царичанском+Филатовском месторождении».
Официальный сайт, на котором размещена документация
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