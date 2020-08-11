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Номер извещения
ГП008687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству подводного перехода через р. Лена методом микротоннелирования (основная и резервная нитки) при строительстве объекта Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
m.chiganaev@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиганаев Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по устройству подводного перехода через р. Лена методом микротоннелирования (основная и резервная нитки) при строительстве объекта Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 17:30 GMT +311.08.2020 17:3011.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008687Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству подводного перехода через р. Лена методом микротоннелирования (основная и резервная нитки) при строительстве объекта Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"Москва
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 18:0011.09.2020 18:0011.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008687Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству подводного перехода через р. Лена методом микротоннелирования (основная и резервная нитки) при строительстве объекта Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.202011.09.2020 18:0011.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008687Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству подводного перехода через р. Лена методом микротоннелирования (основная и резервная нитки) при строительстве объекта Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству подводного перехода через р. Лена методом микротоннелирования (основная и резервная нитки) при строительстве объекта Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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