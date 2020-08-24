Выполнение работ по строительству кабельной линии 0,4кВ от ТП-7 до СПСЧ-14, далее от СПСЧ-14 до ТП-5 цеха №308

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009385330 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по строительству кабельной линии 0,4кВ от ТП-7 до СПСЧ-14, далее от СПСЧ-14 до ТП-5 цеха №308 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА

Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА Юридический адрес 141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24, Почтовый адрес 141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24 Контактный телефон +7 495 573-70-67 Факс Адрес электронной почты NefedovaTS@laspace.ru Ф.И.О. контактного лица Нефедова Татьяна Сергеевна Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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