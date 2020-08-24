www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009385330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству кабельной линии 0,4кВ от ТП-7 до СПСЧ-14, далее от СПСЧ-14 до ТП-5 цеха №308
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
Почтовый адрес
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
Контактный телефон
+7 495 573-70-67
Факс
Адрес электронной почты
NefedovaTS@laspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нефедова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительство КЛ-0,4кВ до СПСЧ-14 и транзит до корп.70 цех 308
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 09:00 GMT +324.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385330Дата и время окончания срока приема заявок Строительство КЛ-0,4кВ до СПСЧ-14 и транзит до корп.70 цех 308Химки
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 09:0024.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009385330Дата и время вскрытия заявок Строительство КЛ-0,4кВ до СПСЧ-14 и транзит до корп.70 цех 308Химки
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 14:0001.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385330Подведение итогов не позднее Строительство КЛ-0,4кВ до СПСЧ-14 и транзит до корп.70 цех 308Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство КЛ-0,4кВ до СПСЧ-14 и транзит до корп.70 цех 308
Начальная цена
6 894 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛАВОЧКИНА
Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА
Адрес местонахождения
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.