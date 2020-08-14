www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008686
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Корпуса С96592-150М БСБ и Золотника ЦКБ С96592-150 ДСБ для обеспечения потребности в рамках договора под проект "Адмирал Нахимов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 968 266-51-97
Факс
--
Адрес электронной почты
vyacheslav.shatilov@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатилов Вячеслав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Корпуса С96592-150М БСБ и Золотника ЦКБ С96592-150 ДСБ для обеспечения потребности в рамках договора под проект "Адмирал Нахимов"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Корпуса С96592-150М БСБ и Золотника ЦКБ С96592-150 ДСБ для обеспечения потребности в рамках договора под проект "Адмирал Нахимов"Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 09:0014.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008686Дата и время вскрытия заявок Поставка Корпуса С96592-150М БСБ и Золотника ЦКБ С96592-150 ДСБ для обеспечения потребности в рамках договора под проект "Адмирал Нахимов"Москва
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 23:5918.08.2020 23:5918.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008686Подведение итогов не позднее Поставка Корпуса С96592-150М БСБ и Золотника ЦКБ С96592-150 ДСБ для обеспечения потребности в рамках договора под проект "Адмирал Нахимов"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Корпуса С96592-150М БСБ и Золотника ЦКБ С96592-150 ДСБ для обеспечения потребности в рамках договора под проект "Адмирал Нахимов"
Начальная цена
5 886 588,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.