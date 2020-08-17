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Номер извещения
ГП008680
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению площади для хранения и технического обслуживания оборудования для филиала «Мурманск» «Газпромнефть-Снабжение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 981 300-10-70
Адрес электронной почты
GPNS-Murmansk@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахаровская Яна Алексеевна
Место рассмотрения заявок
г. Мурманск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению площади для хранения и технического обслуживания оборудования для фили
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 13:30 GMT +317.08.2020 13:3017.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008680Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению площади для хранения и технического обслуживания оборудования для филиг. Мурманск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению площади для хранения и технического обслуживания оборудования для фили
Официальный сайт, на котором размещена документация
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