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    Главная / Торги / Аукцион на повышение цены 06 на право заключения договора (ов) купли-продажи товарно-материальных ценностей - котлов-цистерн собственности АО «СГ-транс»

    Аукцион на повышение цены 06 на право заключения договора (ов) купли-продажи товарно-материальных ценностей - котлов-цистерн собственности АО «СГ-транс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008679Дата и время окончания срока приема заявок Приволжская ж.д., г. Котово, территория Коробковского ф-ла АО «СГ-транс» / Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматуройМоскваПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на повышение цены 06 на право заключения договора (ов) купли-продажи товарно-материальных ценностей - котлов-цистерн собственности АО «СГ-транс»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Котово

    Номер извещения

    ГП008679

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество СГ-транс

    Предмет договора

    Приволжская ж.д., г. Котово, территория Коробковского ф-ла АО «СГ-транс» / Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой

    Начальная цена

    9180000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 16:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.08.2020 12:00

    Дата и время проведения

    14.08.2020 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ЗД_АУКЦИОН_КОТЛЫ__августе__2020_с_учетом_-10__от_06.08..doc

    01_ГП008679_second_parts_protocol.rtf

    02_ГП008679_second_parts_protocol_(1).rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество СГ-транс

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 777-14-13 доб. 1413

    Адрес электронной почты

    andrey.vlasov@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранов Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Власов Андрей Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    office@sgtrans.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 777-14-14 доб. 2055

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Договор заключается с победителем торговой процедуры

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на повышение цены 06 на право заключения договора (ов) купли-продажи товарно-материальных ценностей - котлов-цистерн собственности АО «СГ-транс»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Володарский район, п. Центральный, ул.Школьная, дом 6,

    Номер извещения

    ГП008679

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество СГ-транс

    Предмет договора

    Горьковская ж.д., ст.Ильино, Нижегородская обл, Володарский район, п. Центральный, ул.Школьная, дом 6, Нижегородский ф-ла АО «СГ-транс» / Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой

    Начальная цена

    11016000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-08-2020 16:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.08.2020 12:00

    Дата и время проведения

    14.08.2020 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ЗД_АУКЦИОН_КОТЛЫ__августе__2020_с_учетом_-10__от_06.08..doc

    01_ГП008679_second_parts_protocol.rtf

    02_ГП008679_second_parts_protocol_(1).rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество СГ-транс

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 777-14-13 доб. 1413

    Адрес электронной почты

    andrey.vlasov@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранов Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Власов Андрей Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    office@sgtrans.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 777-14-14 доб. 2055

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Договор заключается с победителем торговой процедуры

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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