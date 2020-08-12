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Наименование процедуры
Аукцион на повышение цены 06 на право заключения договора (ов) купли-продажи товарно-материальных ценностей - котлов-цистерн собственности АО «СГ-транс»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Котово
Номер извещения
ГП008679
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество СГ-транс
Предмет договора
Приволжская ж.д., г. Котово, территория Коробковского ф-ла АО «СГ-транс» / Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой
Начальная цена
9180000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.08.2020 12:00
Дата и время проведения
14.08.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество СГ-транс
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранов Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Власов Андрей Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
office@sgtrans.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 777-14-14 доб. 2055
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Договор заключается с победителем торговой процедуры
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион на повышение цены 06 на право заключения договора (ов) купли-продажи товарно-материальных ценностей - котлов-цистерн собственности АО «СГ-транс»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Володарский район, п. Центральный, ул.Школьная, дом 6,
Номер извещения
ГП008679
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество СГ-транс
Предмет договора
Горьковская ж.д., ст.Ильино, Нижегородская обл, Володарский район, п. Центральный, ул.Школьная, дом 6, Нижегородский ф-ла АО «СГ-транс» / Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой
Начальная цена
11016000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.08.2020 12:00
Дата и время проведения
14.08.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Котел-цистерны СУГ 54 м3 с арматурой
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество СГ-транс
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранов Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Власов Андрей Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
office@sgtrans.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 777-14-14 доб. 2055
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Договор заключается с победителем торговой процедуры
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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