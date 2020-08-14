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Номер извещения
ГП008678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
аренда строительной спецтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Почтовый адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Контактный телефон
+7 926 269-49-68
Факс
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Адрес электронной почты
anna.kozyk@yenigun.com.tr
Ф.И.О. контактного лица
Кузык Анна Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренде строительной спецтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008678Дата и время окончания срока приема заявок аренде строительной спецтехникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 10:0014.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008678Дата и время вскрытия заявок аренде строительной спецтехникиМосква
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 18:0025.08.2020 18:0025.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008678Подведение итогов не позднее аренде строительной спецтехникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренде строительной спецтехники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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