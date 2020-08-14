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    Главная / Торги / аренда строительной спецтехники

    аренда строительной спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008678Дата и время окончания срока приема заявок аренде строительной спецтехникиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008678

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    аренда строительной спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение_2_АКТ_приема-передачи_техники_форма.doc

    +_ТЗ_на__транспорт.docx

    CCF192.pdf

    Документация.docx

    Приложение_3_ТЗ_на__транспорт.docx

    Приложение_5_АКТ_оказанных_услуг.doc

    Приложение_6_Инструкция_об_организации_пропускного_и_внутриобъектового_режима.pdf

    Договор_аренды_строительной_техники_с_экипажем.doc

    КП_аренда_техники.xlsx

    Приложение_7_Требования_к_ОТ__ТБ_и_экологии.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Юридический адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Почтовый адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Контактный телефон

    +7 926 269-49-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    anna.kozyk@yenigun.com.tr

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузык Анна Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренде строительной спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008678Дата и время окончания срока приема заявок аренде строительной спецтехникиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 10:0014.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008678Дата и время вскрытия заявок аренде строительной спецтехникиМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2020 18:0025.08.2020 18:0025.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008678Подведение итогов не позднее аренде строительной спецтехникиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 18:0025.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008678Подведение итогов не позднее аренде строительной спецтехникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренде строительной спецтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Адрес местонахождения

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "арнеда строительной спецтехники"

    Кол-во:

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