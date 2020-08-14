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Номер извещения
32009385223
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для стоматологии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119121, Г МОСКВА, УЛ ПЛЮЩИХА, 14,
Почтовый адрес
119121, Г МОСКВА77, УЛ ПЛЮЩИХА, 14
Контактный телефон
+7 495 620-81-27
Факс
--
Адрес электронной почты
buy@5-clinic.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александрова Елена Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва, Плющиха 14 кб.602
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для стоматологии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 00:00 GMT +314.08.2020 00:0014.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385223Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для стоматологииМосква, Плющиха 14 кб.602
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 12:0014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009385223Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для стоматологииМосква, Плющиха 14 кб.602
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для стоматологии
Начальная цена
880 584,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ ПОЛИКЛИНИКА №5
Все закупки и тендеры ФГБУ ПОЛИКЛИНИКА №5
Адрес местонахождения
119121, Г МОСКВА, УЛ ПЛЮЩИХА, 14,
119121, Г МОСКВА77, УЛ ПЛЮЩИХА, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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