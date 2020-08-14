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    Главная / Торги / поставка расходных материалов для оргтехники для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    поставка расходных материалов для оргтехники для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:3014.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385333Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009385333

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка расходных материалов для оргтехники для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 17:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Обоснование_цены.docx

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Договор_поставки_расход.материалы_к_оргтехнике.doc

    21.08.2020_Итоговый_протокол_АЭФ_-_Пост._расх._мат._для_оргтехники_667.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 23:5921.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385333Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    667 624,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718007/name/5f3f8fdac21f08.23279054

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Драм-юнит GPR-34/35/42/43"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Фотовал для Canon iR2520/2525/2530/2535/2545"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 3"

    "Шестерня FU8-0514-000000"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 4"

    "Сегмент (ролик) вала захвата из кассеты"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 5"

    "Муфта электромагнитная"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 6"

    "Блок проявки изображения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Фотовал Совместимость с оргтехникойiR-2016/2020/ iR2018/2022/2025/2030/ iR-2320/2318/2420/2422/2204/2202"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 8"

    "Ролик заряда"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 9"

    "Драм-юнит GPR-18"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 10"

    "Фиксатор (огранич.) размера бумаги"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 11"

    "Прокладка крышки стола оригиналов"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 12"

    "Копи-картридж (драм)"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 13"

    "Фотовал для оргтехники: PHASER 5500/5550 "

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 14"

    "Чип драм-юнита к картриджу"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 15"

    "Фотобарабан"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Резиновый вал"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 17"

    "Бушинг резинового вала"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 18"

    "Ролик захвата бумаги"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 19"

    "Термопленка"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 20"

    "Изопропанол 99%"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 21"

    "Салфетки для чистки оптики и фотобарабанов"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 22"

    "Сжатый газ (воздух) для удаления тонера и пыли"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 23"

    "Ролик отделения кассеты"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 24"

    "Шестерня"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 25"

    "Ролик заряда"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 26"

    "Узел термозакрепления"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 27"

    "Кассета"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 28"

    "Муфта"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 29"

    "Сегмент (ролик) вала захвата бумаги из кассеты/лотка ручной подачи"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 30"

    "Переключатель размера бумаги кассеты"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 31"

    "Блок проявки"

    Кол-во: 5.00000

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