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Номер извещения
ГП008672
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации, способной на оказание услуг по разработке и согласованию санитарно-защитной зоны объектов филиала "Тюмень" "Газпромнефть-снабжение" в 2020-2021гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8263
Адрес электронной почты
gzu_pds.TMN@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмина Олеся Геннадьевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны объектов филиала Тюмень Газпромнефть-Снабжение в 20-21г
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 12:00 GMT +317.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008672Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны объектов филиала Тюмень Газпромнефть-Снабжение в 20-21гТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны объектов филиала Тюмень Газпромнефть-Снабжение в 20-21г
Официальный сайт, на котором размещена документация
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