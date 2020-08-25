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Номер извещения
ГП008670
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной осуществлять строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства ООО «Газпромнефть-Оренбург» в 2021-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24783
Адрес электронной почты
DZKS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арнст Кристина Андреевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства ООО «Газпромнефть-Оренбург»
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008670Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства ООО «Газпромнефть-Оренбург»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства ООО «Газпромнефть-Оренбург»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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