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Номер извещения
ГП008671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка заготовок от АО "Петрозаводскмаш" до ПАО "Ижорские заводы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1297
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Tumanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Туманова Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевозка заготовок от АО "Петрозаводскмаш" до ПАО "Ижорские заводы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 11:00 GMT +313.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008671Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка заготовок от АО "Петрозаводскмаш" до ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 11:0013.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008671Дата и время вскрытия заявок Перевозка заготовок от АО "Петрозаводскмаш" до ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка заготовок от АО "Петрозаводскмаш" до ПАО "Ижорские заводы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
Документация лота
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