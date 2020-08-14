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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка!)

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка!)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008669Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008669

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка!)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1.1.xlsx

    Извещение_№368_мелкое_и_цветное_литье.docx

    Анкета участника

    Согл. о конф.

    Приложение №4

    Приложение №6

    Приложение №3

    ГП008669_Итоговый_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 097-95-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    Egor.Belozerov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белозеров Егор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008669Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 10:0030.10.2020 10:0030.10.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008669Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 10:0030.10.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008669Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/731338/name/5f5b6bcac7e026.99895292

    11.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3519.49.01.009-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "3532.10.04.004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "3519.05.02.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "3519.05.02.035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "3548.06.00.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "3537.11.01.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "3536.05.12.202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "3532.03.04.004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "3536.05.02.003-ЗГ"

    Кол-во: 2

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