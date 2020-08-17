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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме 03-222-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку цемента

    Запрос предложений в электронной форме 03-222-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку цемента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384879Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы и принадлежностиВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009384879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме 03-222-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку цемента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 15:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.xlsx

    Форма_№_11_Описание_поставляемого_товара_.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения_.xlsx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    4732502670

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aralova@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аралова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы и принадлежности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 17:0018.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384879Подведение итогов не позднее Строительные материалы и принадлежностиВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы и принадлежности

    Начальная цена

    85 073,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 12.05000

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