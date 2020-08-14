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Номер извещения
32009384909
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных работ по разработке рабочей и сметной документации по модернизации пожарной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 15:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Воровского, 78А оф 609
Почтовый адрес
610035, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Воровского, 78А оф 609
Контактный телефон
+7 8332 21-96-12
Факс
--
Адрес электронной почты
mto@gpte43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паленный Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Воровского 78А
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Выполнение проектных работ по разработке рабочей и сметной документации по модернизации пожарной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384909Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по разработке рабочей и сметной документации по модернизации пожарной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров»г. Киров, ул. Воровского 78А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по разработке рабочей и сметной документации по модернизации пожарной сигнализации на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
Начальная цена
234 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром теплоэнерго Киров
Все закупки и тендеры Газпром теплоэнерго Киров
Адрес местонахождения
610035, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Воровского, 78А оф 609
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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