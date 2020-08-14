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    Главная / Торги / На право заключить договор поставки расходных материалов для переплётных работ

    На право заключить договор поставки расходных материалов для переплётных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384699Дата и время окончания срока приема заявок Закупка материалов для переплетных работ МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009384699

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключить договор поставки расходных материалов для переплётных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.08.2020 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    06.08.2020_Извещение_ЗКвЭФ.docx

    06.08.2020_Техническое_задание.doc

    06.08.2020_Проект_договора.docx

    18.08.2020_Итоговый_протокол_(ЗКвЭФ).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костина Оксана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка материалов для переплетных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384699Дата и время окончания срока приема заявок Закупка материалов для переплетных работ Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 09:0014.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384699Дата и время вскрытия заявок Закупка материалов для переплетных работ Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384699Подведение итогов не позднее Закупка материалов для переплетных работ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов для переплетных работ

    Начальная цена

    231 835,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713175/name/5f3bad89c3ec51.17134910

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1.00000

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