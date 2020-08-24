www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009385593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по поставке и внедрению средств защиты информации в локальную вычислительную сеть Шереметьевского центра ОВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
06.08.2020 19:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1187
Факс
Адрес электронной почты
30880@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривошеева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по поставке и внедрению средств защиты информации в локальную вычислительную сеть Шереметьевского центра ОВД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385593Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поставке и внедрению средств защиты информации в локальную вычислительную сеть Шереметьевского центра ОВД Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 10:00GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009385593Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по поставке и внедрению средств защиты информации в локальную вычислительную сеть Шереметьевского центра ОВД Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.08.202026.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009385593Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по поставке и внедрению средств защиты информации в локальную вычислительную сеть Шереметьевского центра ОВД Москва
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 09:0001.09.2020 09:0001.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385593Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке и внедрению средств защиты информации в локальную вычислительную сеть Шереметьевского центра ОВД Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по поставке и внедрению средств защиты информации в локальную вычислительную сеть Шереметьевского центра ОВД
Начальная цена
7 837 505,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.