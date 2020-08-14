Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (группа Г, подгруппы: ГБ – Клапаны, ГВ - Краны, ГД - Гидранты пожарные) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года (ВК-141-20)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009384640 Уникальный номер закупки Номер закупки ВК-141-20 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (группа Г, подгруппы: ГБ – Клапаны, ГВ - Краны, ГД - Гидранты пожарные) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года (ВК-141-20) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Почтовый адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Контактный телефон +7 8142 71-00-30 Факс -- Адрес электронной почты n.turkova@rks.karelia.ru Ф.И.О. контактного лица Туркова Наталия Валерьевна Место рассмотрения предложений Петрозаводск Закупки и тендеры Республика Карелия Ключевые слова:

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