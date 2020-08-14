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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (группа Г, подгруппы: ГБ – Клапаны, ГВ - Краны, ГД - Гидранты пожарные) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года (ВК-141-20)

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (группа Г, подгруппы: ГБ – Клапаны, ГВ - Краны, ГД - Гидранты пожарные) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года (ВК-141-20)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384640Дата и время окончания срока приема заявок КлапаныПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009384640

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-141-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (группа Г, подгруппы: ГБ – Клапаны, ГВ - Краны, ГД - Гидранты пожарные) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года (ВК-141-20)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 15:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_Клапаны.zip

    Пр_143-3_от_250820_Клапаны_ВК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.turkova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Туркова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Клапаны

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384640Подведение итогов не позднее КлапаныПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапаны

    Начальная цена

    431 296,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720036/name/5f44dcbb996bc6.96444440

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан 15Б3р DN15, PN10, муфта"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 2"

    "Клапан 15Б3р DN20, PN10, муфта"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 3"

    "Клапан 15Б3р DN25, PN10, муфта"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 4"

    "Клапан 15Б3р DN32, PN10, муфта"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 5"

    "Клапан обратный шаровой из высокопрочного чугуна фланцевый, DN 50, PN 10"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый ПВХ с монтажными вставками с раструбами для клеевого соединения Д 40 мм"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный чугунный фланцевый DN80, PN16"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 8"

    "Кран 11б27п1 DN15, PN16, муфта"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 9"

    "Кран 11б27п1 DN20, PN16, муфта"

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 10"

    "Кран 11б27п1 DN25, PN16, муфта"

    Кол-во: 24.0000

    "Позиция 11"

    "Кран 11б27п1 DN32, PN16, муфта"

    Кол-во: 23.0000

    "Позиция 12"

    "Кран 11б27п1 DN40, PN16, муфта"

    Кол-во: 25.0000

    "Позиция 13"

    "Кран 11б27п1 DN50, PN16, муфта"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой DN50, PN25, п/п"

    Кол-во: 13.0000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой DN80, PN25, п/п"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 16"

    "Кран ШК DN100, PN10, п/п"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой латунный DN15, PN10, муфтовый"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой латунный DN20, PN10, муфтовый"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой латунный DN25, PN10, муфтовый"

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 20"

    "Кран шаровый латунный ВВ 1/2""

    Кол-во: 35.0000

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый латунный Ду20 РN25"

    Кол-во: 25.0000

    "Позиция 22"

    "Колонка водоразборная КВ-4 2750 мм"

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 23"

    "Колонка пожарная КПА"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 24"

    "Гидрант пожарный подземный стальной Н-1750"

    Кол-во: 10.0000

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