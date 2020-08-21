www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009384493
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс № 88 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 14:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
juravleva_nn@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.09.202004.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384493Подведение итогов не позднее Оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы»Тольятти
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы»
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.