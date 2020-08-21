Открытый конкурс № 88 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009384493 Уникальный номер закупки Номер закупки 88 Наименование закупки Открытый конкурс № 88 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты juravleva_nn@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Журавлева Наталья Николаевна Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru