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    Главная / Торги / Открытый конкурс № 88 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс № 88 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384493Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы»ТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009384493

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    88

    Наименование закупки

    Открытый конкурс № 88 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 14:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗМЕНЕНИЕ_№1_К_КОНКУРСУ_№88.pdf

    Конкурс_88_услуги_по_ремонту_электрооборудования_ЧРП_и_УПП_СМСП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    juravleva_nn@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384493Подведение итогов не позднее Оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы»Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по восстановлению работоспособности частотно-регулируемых приводов 0,4 кВ, устройств плавного пуска 0,4 кВ, микропроцессорных устройств защиты линий, ТСН, электродвигателей и конденсаторных установок с объектов ООО «Волжские коммунальные системы»

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во:

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