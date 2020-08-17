Наименование процедуры открытый конкурентный запрос цен в электронной форме, по продаже 99,57% (девяносто девять целых пятьдесят семь сотых процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Строительство объектов Топливно-Энергетического комплекса» (сокращенное наименование – ООО «СтройТЭК», (ИНН 1102068169, ОГРН 1111102000547). Собственник: Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСервис»

Категория Запрос предложений

Адрес местонахождения имущества (объекта) в соответствии с извещением и документацией

Номер извещения ГП008645

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора определение лучших ценовых условий на заключение договора купли-продажи 99,57% (девяносто девять целых пятьдесят семь сотых процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Строительство объектов Топливно-Энергетического комплекса» (сокращенное наименование – ООО «СтройТЭК», (ИНН 1102068169, ОГРН 1111102000547).

Начальная цена 100000000.0

Валюта RUB

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги без ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок