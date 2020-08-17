www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
открытый конкурентный запрос цен в электронной форме, по продаже 99,57% (девяносто девять целых пятьдесят семь сотых процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Строительство объектов Топливно-Энергетического комплекса» (сокращенное наименование – ООО «СтройТЭК», (ИНН 1102068169, ОГРН 1111102000547). Собственник: Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСервис»
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением и документацией
Номер извещения
ГП008645
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
определение лучших ценовых условий на заключение договора купли-продажи 99,57% (девяносто девять целых пятьдесят семь сотых процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Строительство объектов Топливно-Энергетического комплекса» (сокращенное наименование – ООО «СтройТЭК», (ИНН 1102068169, ОГРН 1111102000547).
Начальная цена
100000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 14:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением и документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Грешников Роман Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@gesrv.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 580-99-58
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением и документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением и документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.