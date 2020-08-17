Открытый конкурентный отбор в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009384566 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов

Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов Юридический адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А Почтовый адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А Контактный телефон +7 4752 71-11-12 Факс Адрес электронной почты dl68secr@tamrg.ru Ф.И.О. контактного лица Медведева Елена Сергеевна Место рассмотрения предложений Тамбов Закупки и тендеры Тамбовская область Ключевые слова:

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