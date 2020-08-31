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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката (лист, круг).

    Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката (лист, круг).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008649Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещенияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката (лист, круг).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_цве.мет.docx

    Приложение_№1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_№3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение_№4_Договор__ИЗ-КАРТЭКС.doc

    Приложение_№6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    ГП008649_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Komarnitskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарницкая Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно извещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008649Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещенияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2020 11:0031.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008649Дата и время вскрытия заявок Согласно извещенияКолпино

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2020 16:0010.09.2020 16:0010.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008649Подведение итогов не позднее Согласно извещенияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202010.09.2020 16:0010.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008649Подведение итогов не позднее Согласно извещенияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно извещения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/734149/name/5f62f50ddb6d97.71963965

    17.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос коммерческих предложений на поставку цветного металлопроката (лист, круг)."

    Кол-во:

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