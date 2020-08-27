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    Главная / Торги / Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (вторая часть)

    Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (вторая часть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 15:0027.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008640Дата и время окончания срока приема заявок Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008640

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (вторая часть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2610

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.filina@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филина Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 15:00 GMT +327.08.2020 15:0027.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008640Дата и время окончания срока приема заявок Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 15:0027.08.2020 15:0027.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008640Дата и время вскрытия заявок Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть) Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2020 16:0022.09.2020 16:0022.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008640Подведение итогов не позднее Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть) Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.09.202022.09.2020 16:0022.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008640Подведение итогов не позднее Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    21.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка для организации технологической связи на УКПГ ( г.Иркутск) (первая часть) "

    Кол-во: 1

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