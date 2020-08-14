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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стенда

    Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стенда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384400Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стендаБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009384400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    БАЗ-20.64.26

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стенда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.08.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Юридический адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 4832 22-14-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nusacheva@baz32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сдобнов Алексей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стенда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384400Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стендаБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 09:0014.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384400Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стендаБрянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384400Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стендаБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку балансировочного универсального стенда

    Начальная цена

    128 896,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАЗ
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Адрес местонахождения

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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