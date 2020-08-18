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Номер извещения
32009385135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по замене участка подземного стального газопровода в пос.Арбеково, микрорайон 9
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440066, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Рахманинова, 1а
Почтовый адрес
440066, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Рахманинова, 1а
Контактный телефон
+7 8412 98-87-38
Факс
Адрес электронной почты
omts1@penzaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г.Пенза
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 11:59 GMT +318.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385135Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуг.Пенза
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009385135Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуг.Пенза
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 17:0020.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385135Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуг.Пенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
4 475 566,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕТАН
Все закупки и тендеры АО МЕТАН
Адрес местонахождения
440066, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Рахманинова, 1а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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