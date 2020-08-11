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Номер извещения
ГП008639
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бумага упаковочная битумированная БУБ-160 ГОСТ 515-77 -3 ТОННЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-74
Факс
--
Адрес электронной почты
PaderinaIS@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Падерина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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Бумага упаковочная битумированная БУБ-160 ГОСТ 515-77 -3 ТОННЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 08:30 GMT +311.08.2020 08:3011.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008639Дата и время окончания срока приема заявок Бумага упаковочная битумированная БУБ-160 ГОСТ 515-77 -3 ТОННЫСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
11.08.2020 08:3011.08.2020 08:3011.08.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008639Подведение итогов не позднее Бумага упаковочная битумированная БУБ-160 ГОСТ 515-77 -3 ТОННЫСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага упаковочная битумированная БУБ-160 ГОСТ 515-77 -3 ТОННЫ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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