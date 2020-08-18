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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭС»

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384356Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭСЩекинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009384356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация_о_закупке__на_услуги_без_ограничений.docx

    Приложение_№1_-_Техническое_задание.rar

    Приложение_№2_-_Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Юридический адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Почтовый адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Контактный телефон

    +7 48751 7-44-75

    Факс

    +7 48751 7-43-02

    Адрес электронной почты

    KarpuninAV@s-gres.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпунин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щекинский район

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 14:00 GMT +318.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384356Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭСЩекинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 14:0018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384356Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭСЩекинский район

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2020 23:5925.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384356Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭСЩекинский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384356Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭСЩекинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия автодороги на территории ООО «Щекинская ГРЭС

    Начальная цена

    2 341 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Адрес местонахождения

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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