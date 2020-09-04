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    Главная / Торги / Поставка мотопомп

    Поставка мотопомп

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384511Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мотопомпТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009384511

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП378430

    Наименование закупки

    Поставка мотопомп

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поставка_мотопомп.7z

    Итоговый_протокол_1367.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    ShishkovaVA@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкова Виктория Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мотопомп

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 13:00 GMT +304.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384511Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мотопомпТемрюк

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2020 13:0004.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384511Дата и время вскрытия заявок Поставка мотопомпТемрюк

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 16:0030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384511Подведение итогов не позднее Поставка мотопомпТемрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384511Подведение итогов не позднее Поставка мотопомпТемрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мотопомп

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    27.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735982/name/5f64a45ec12041.85378734

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство запасных частей и комплектующих коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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