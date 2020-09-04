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Номер извещения
32009384511
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мотопомп
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
ShishkovaVA@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкова Виктория Андреевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мотопомп
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 13:00 GMT +304.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384511Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мотопомпТемрюк
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2020 13:0004.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384511Дата и время вскрытия заявок Поставка мотопомпТемрюк
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 16:0030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384511Подведение итогов не позднее Поставка мотопомпТемрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мотопомп
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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