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Номер извещения
32009384404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара «Инструмент рабочий сменный для станков или для ручного инструмента»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 14:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-42
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Наталья Не
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара «Инструмент рабочий сменный для станков или для ручного инструмента»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара «Инструмент рабочий сменный для станков или для ручного инструмента»
Начальная цена
1 356 200,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3530.00000
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