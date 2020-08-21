www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009384342
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс № 87 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности электродвигателей с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 14:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
juravleva_nn@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый конкурс № 87 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности электродвигателей с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.09.202004.09.2020 13:0004.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384342Подведение итогов не позднее Открытый конкурс № 87 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности электродвигателей с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».Тольятти
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый конкурс № 87 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению работоспособности электродвигателей с объектов ООО «Волжские коммунальные системы», для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.