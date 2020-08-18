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Номер извещения
ГП008637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по среднему ремонту ковочного комплекса пресса усилием 12000 т.с. цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь" инв.№9710
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7357
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Nikolay.Sergeev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Работы по среднему ремонту ковочного комплекса пресса усилием 12000 т.с. цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь" инв.№9710
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 15:00 GMT +318.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008637Дата и время окончания срока приема заявок Работы по среднему ремонту ковочного комплекса пресса усилием 12000 т.с. цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь" инв.№9710Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 15:0018.08.2020 15:0018.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008637Дата и время вскрытия заявок Работы по среднему ремонту ковочного комплекса пресса усилием 12000 т.с. цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь" инв.№9710Колпино
Подведение итогов не позднее
18.11.2020 12:0018.11.2020 12:0018.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008637Подведение итогов не позднее Работы по среднему ремонту ковочного комплекса пресса усилием 12000 т.с. цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь" инв.№9710Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по среднему ремонту ковочного комплекса пресса усилием 12000 т.с. цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь" инв.№9710
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
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