www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009384367
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку сетевого оборудования и системы хранения данных.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
06.08.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
ksenia.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования и системы хранения данных.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384367Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования и системы хранения данных. Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009384367Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сетевого оборудования и системы хранения данных. Химки
Дата и время проведения
31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009384367Дата и время проведения Поставка сетевого оборудования и системы хранения данных. Химки
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384367Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудования и системы хранения данных. Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования и системы хранения данных.
Начальная цена
22 683 105,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
113 415,53 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.