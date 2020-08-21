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Номер извещения
32009384260
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
06.08.2020 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384260Дата и время окончания срока приема заявок выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)" Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384260Дата и время вскрытия заявок выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)" Барнаул
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 08:0025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384260Подведение итогов не позднее выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)" Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384260Подведение итогов не позднее выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)" Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)"
Начальная цена
567 543,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
Документация лота
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