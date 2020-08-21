Выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009384260 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение СМР на объекте "Капитальный ремонт помещений и благоустройства территории электролизных ВОС-1 и ВОС-2 по ул.6-я Нагорная,15 (после демонтажа скрубберов и устройства молниезащиты)" Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116, Почтовый адрес i.belov@rosvodokanal.ru Контактный телефон +7 3852 50-07-82 Факс +7 3852 50-06-93 Адрес электронной почты aa.busygin@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Бусыгин Антон Алексеевич Место рассмотрения предложений Барнаул Закупки и тендеры Алтайский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru