заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008655 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМКОР СТРОЙ

Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ Юридический адрес 423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209 Почтовый адрес 423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209 Контактный телефон +7 965 626-00-79 Факс {} Адрес электронной почты i.yamaliev@domkor.com Ф.И.О. контактного лица Ямалиев Ильнар Фаязович Место рассмотрения предложений Набережные Челны Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru