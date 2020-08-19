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    Главная / Торги / Строительные материалы

    Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008635Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_№253.doc

    ГП008635_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 905 287-42-97

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Login@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логин Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008635Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 11:0031.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008635Подведение итогов не позднее Строительные материалыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008635Подведение итогов не позднее Строительные материалыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725339/name/5f4f9ba75acc95.55681957

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профиль направляющий Knauf 27х28 мм 3 м"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Гипсокартон Knauf 2500х1200х12.5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Профиль угловой универсальный PL 19х24х3000 мм белый стальной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Профиль к подвесному потолку 0,6 м Евро Т-24"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Профиль к подвесному потолку 1,2 м Евро Т-24"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Байкал Board"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Подвес к подвесному потолку 1 м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 3 м 0.60 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Саморезы"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 10"

    "Профиль к подвесному потолку 3,7 м Евро Т-24"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Герметик Cosmofen Жидкий пластик 345 белый 305 г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Подложка вспененная Стенофон 3 мм 1,05х10 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Плинтус ПВХ напольный Wimar 86 мм дуб гроссо 2500 мм со съемной панелью"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Пена монтажная Tytan O2 Low Expansion 60 профессиональная 750 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Очиститель пены монтажной Mastertex 500 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Дверное полотно 060 800х2000 мм глухое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Доборная планка МДФ 060 150х10х2070 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Наличник дверной 2 060 68х33х2150 мм (комплект 5шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Корпус замка Palladium 285 PB латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Цилиндровый механизм Palladium AL 60 C T01 PB латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Ключевина Palladium City CR ET GP/CP золото"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Дверная ручка Palladium City A Bruno M SG/GP золото"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Коробка дверная 060 68х33х2100 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Петля правая Palladium N 613-S-4 PB латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ламинат EGGER 33 класс дуб крестон натуральный с фаской."

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Угол внутренний Wimar 86 мм дуб гроссо (2 шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Угол наружный Wimar 86 мм дуб гроссо (2 шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Заглушки торцевые (левая + правая) Wimar 86 мм дуб гроссо (2 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Соединитель Wimar 86 мм дуб гроссо(2 шт.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Фанера ФК 10х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная"

    Кол-во: 17

    "Позиция 31"

    "Обои под покраску виниловые на флизелиновой основе фактурные МИР White Pro 07-037 (1,06х25 м) плотность 110 г/кв.м"

    Кол-во: 10

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