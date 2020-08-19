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    Главная / Торги / Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 14:3019.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008736Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. ПермьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2-1.docx

    Приложение_2-1-1.docx

    Приложение_2-2.docx

    ТЗ_зч_бензопилы.docx

    извещение_о_закупке.pdf

    Приложение_2.docx

    Приложение_3.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Почтовый адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Контактный телефон

    3422108062

    Факс

    +7 342 212-14-15

    Адрес электронной почты

    oivanov@usvc.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 14:30 GMT +319.08.2020 14:3019.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008736Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 14:3019.08.2020 14:3019.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008736Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2020 09:3027.08.2020 09:3027.08.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008736Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 09:3027.08.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008736Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей и расходных материалов для бензопил Husqvarna для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПИТЦ Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_Спецификации.xls

    17.08.2020

    Проект_Договора.doc

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина 18",3/8" SN,1,5 мм,68"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "Цепь H42, 18"/46см, 3/8", 1.5 мм, 68 хвостовиков,LowVib (5018414-68)"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 3"

    "Масло 2-х тактное 1л (HUS/5767417-04)"

    Кол-во: 750

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный 365"

    Кол-во: 280

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный (HUS/5034432-01)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 6"

    "Круглый напильник 5,2 мм ,1 шт. (STL/ 5605 773 5212)"

    Кол-во: 650

    "Позиция 7"

    "Плоский напильник 6" (12шт.) (HUS/5056981-61)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 8"

    "Крышка цилиндра 365 (HUS/5036278-07)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Стартер в сборе 365 (HUS/5036281-71)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Крышка цепи 365 E 372 (HUS/5370335-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Зимний набор 365Н 372 (HUS/5039690-08)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 12"

    "Цилиндр с поршнем 365 без патрубка (5039390-07)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Поршень 365 48мм (HUS/5819685-02)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Глушитель 365 372 (HUS/5440295-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Карбюратор 365 372 (HUS/5032818-04)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Магнето 365 (5101157-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Ведущая звездочка 3/8" 7Т (365 SP/HH,272ХР,372ХР),стандартное посадочное отверстие (HUS/5015980-02)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 18"

    "Барабан сцепления 3/8" 7Т(HUS/5869806-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Сепление 365 372 (5867984-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Пружина стартера 365 (HUS/5037872-01)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Шланг топливный 300 мм (HUS/5817562-02)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Пластина (HUS/5370466-01)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Патрубок карбюратора 365 (HUS/5039645-02)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Направляющая винтов карб. (HUS/5036653-01)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 25"

    "Уловитель цепи (HUS/5016868-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Сальник 365 (HUS/5032603-01)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Сальники (HUS/5052757-19)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Маслонасос 365, 372 (HUS/5035213-03)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Тросик газа (HUS/5037176-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Трос газа 365H (HUS/5374415-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Патрубок фильтра 365H (HUS/5374416-01)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Провод (HUS/5441184-01)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Сапун 365 372(HUS/5370922-01)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 34"

    "Штуцер сапуна 365 372"

    Кол-во: 24

    "Позиция 35"

    "Адаптер"

    Кол-во: 24

    "Позиция 36"

    "Декомпрессор для бензопил (HUS/5037153-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Колпачок свечи с пружиной (HUS/5014854-02)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 38"

    "Бак в сборе 365 372"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Пружина курка газа 365 (HUS/5037364-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 40"

    "Предохранитель газа 365 (HUS/5035566-01)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Пружина курка газа 365 H (HUS/5371742-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Штуцер 365H"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Крышка топливного бака (5372152-07)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Стопорная пружина (HUS/5034365-01)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Защелка рычага тормоза 365 (HUS/5038381-02)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Рычаг тормоза 365 372"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Колено тормоза цепи"

    Кол-во: 24

    "Позиция 48"

    "Пружина"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Лента тормоза (HUS/5037522-02)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 50"

    "Крышка (HUS/5036273-03)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 51"

    "Амортизатор 372 365 HUS/5038461-01"

    Кол-во: 24

    "Позиция 52"

    "Винт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 53"

    "Винт 6х20 (HUS/7255370-55)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 54"

    "Винт (HUS/5032007-02)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 55"

    "Винт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 56"

    "Направляющая винтов карб. (HUS/5036653-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 57"

    "Винт (HUS/5032002-16)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 58"

    "Винт (HUS/5032007-10)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 59"

    "Винт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 60"

    "Винт (HUS/5032002-20)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 61"

    "Винт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 62"

    "Винт (5864449-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 63"

    "Винт MC6S 5x20 (HUS/7255331-55)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 64"

    "Винт-саморез (HUS/5032105-22)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 65"

    "Винт крепл.пер.рукоятки (5032149-72)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 66"

    "Ключ комбинированный (HUS/5016917-01)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 67"

    "Виброизолятор 365 372 верхн. (HUS/5036375-02)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Виброизолятор 365 передний (HUS/5036376-01)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Виброизолятор 365H (HUS/5442671-01)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Смазка ведомой звездочки шины (40г) (HUS/5036212-01)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 71"

    "Прокладка (HUS/5036272-01)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Прокладка цилиндра 365 (HUS/5039615-01)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Упор зубчатый (HUS/5037197-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Подшипник к/вала пласт. (HUS/5032508-01)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Червячное колесо 365 (HUS/5372078-07)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Провод (HUS/5038976-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Кабель (HUS/5036261-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Кабель 500 мм (HUS/5441183-02)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Провод (HUS/5441185-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Уплотнительное кольцо 365 (HUS/5032630-19)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 81"

    "Шайба фасонная (HUS/5037524-01)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Крышка воздушного фильтра 365 (HUS/5036280-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Ручка тормоза 372 (HUS/5037649-03)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 84"

    "Кожух бензобака 365H (HUS/5374394-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Кожух бензобака 365H (HUS/5374393-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Ручка левая верх 365H (HUS/5374402-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Ручка левая низ 365H (HUS/5374403-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Ручка 365H правая верхняя (HUS/5374399-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Ручка 365H правая нижняя (HUS/5374400-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Рукоятка левая в сборе 365H (5374401-02)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Рукоятка с тросом в сборе правая 365H (5374396-02)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Маховик 365 (HUS/5370516-05)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Свеча зажигания HQT-1(HUS/5774840-01)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 94"

    "Кожух крыльчатки 365 (HUS/5036283-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Картер 365 372"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Коленвал + подш. + сцепл. 365 372 (HUS/5443845-01)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Выключатель зажигания 262 (HUS/5037182-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Прокладка глушителя 365 (HUS/5037759-01)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Шнур стартера 3,5 мм (HUS/5310038-76-1)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Воздуховод 365 (HUS/5036284-01)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 101"

    "Рычаг воздушной заслонки (5374412-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Привод дросселя (HUS/5036841-01)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Гайка шины (HUS/5032200-01)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 104"

    "Стопорное кольцо 365 (HUS/5032721-01)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Поршневое кольцо 262 365 (HUS/5032890-15)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Кожух на шину 18" (HUS/5018344-11)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Трубка маслонасоса 365 372"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Заглушка маслонасоса 365 (HUS/5043000-26)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Уплотнение маслонасоса 365 (HUS/5036447-01)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Рычаг воздушной заслонки (HUS/5036277-01)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Пластина теплозащитная (HUS/5037758-02)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Крышка топливного бака (HUS/5372152-02)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 113"

    "Крышка бака (HUS/5041132-01)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Бензопила Husgvarna 365 НН 3,9 кВт 6,0 кг ( шина 3/8"-1,5 18") (HUS/9650779-18)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Бензопила Husgvarna 365 SP 3,4 кВт 6,0 кг ( шина 3/8"-1,5 18") (HUS/9670828-18)"

    Кол-во: 7

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