Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAM-SUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008636 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAM-SUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ Юридический адрес 196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н, Почтовый адрес 196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н Контактный телефон +7 812 322-81-41 доб. 79112845548 Факс +7 812 322-88-56 Адрес электронной почты kravetmv@cryo-gas.ru Ф.И.О. контактного лица Кравец Максим Валерьевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru