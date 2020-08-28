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Номер извещения
ГП008636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAM-SUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
Контактный телефон
+7 812 322-81-41 доб. 79112845548
Факс
+7 812 322-88-56
Адрес электронной почты
kravetmv@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравец Максим Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAMSUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 16:30 GMT +328.08.2020 16:3028.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008636Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAMSUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 11:3031.08.2020 11:3031.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008636Дата и время вскрытия заявок Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAMSUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 15:3003.09.2020 15:3003.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008636Подведение итогов не позднее Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAMSUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202003.09.2020 15:3003.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008636Подведение итогов не позднее Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAMSUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение материалов для технического обслуживания компрессора SAMSUNG SM-5000 с поставкой по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 16
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